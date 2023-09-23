ПриватБанк упрощает жизнь клиентам: в банке анонсировали новую услугу

Теперь клиенты одного из самых популярных банков страны – ПриватБанка, которые приобрели авто в кредит или лизинг, могут не тратить лишнее время на проверку залога. Как сообщает член правления ПриватБанка по вопросам рисков Лариса Чернышова, ПриватБанка стал первым банком в Украине, который внедрил сервис онлайн мониторинга залогового имущества. Таким образом клиенты банка смогут самостоятельно проводить проверку в мобильном приложении Приват24 без физического осмотра имущества представителем банка. Это существенно сэкономит время и упростит оформление займа.

Несмотря на войну ПриватБанк не ставит на паузу кредитование украинцев. Более того, активно внедряет современные цифровые сервисы, чтобы упростить предоставление на обслуживание займов нашим клиентам. Многие украинцы были вынуждены сменить место жительства или выехали за границу. Новый сервис создавала команда банка с учетом клиентского опыта. Сервис позволяет заемщику проходить мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время.

Что касается процедуры, то для успешного прохождения онлайн мониторинга залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и соответствующим подсказкам в приложении Приват24. Заемщику достаточно заполнить анкету в приложении и засвидетельствовать ее электронной подписью SmartID.

Также стоит напомнить, что на днях ПриватБанк объявил о возможности обменять гривны, евро и доллары в терминалах самообслуживания. Однако получить валюту наличной не получится. Вы можете внести наличные гривны или воспользоваться возможностью обмена валюту безналично. Операция между вашими счетами. Сейчас эта услуга доступна только клиентам ПриватБанка.

А вот по обмену валют в банкомате или возможности снять доллары, то пока это невозможно. Дело в том, что украинским законодательством предусмотрено, что банкомат может выдавать только национальную валюту. Поэтому снимать доллары в банкомате не будет возможно в ближайшей перспективе. Ситуацию может изменить только соответствующее решение законодателей.