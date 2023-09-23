ПриватБанк спрощує життя клієнтам: в банку анонсували нову послугу

Тепер клієнти одного з найпопулярніших банків країни — ПриватБанку, які придбали авто в кредит або лізинг, можуть не витрачати зайвий час на перевірку застави. Як повідомляє член правління ПриватБанку з питань ризиків Лариса Чернишова, ПриватБанку став першим банком в Україні, який запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна. Таким чином клієнти банку зможуть самостійно проводити перевірку в мобільному додатку Приват24 без фізичного огляду майна представником банку. Це суттєво заощадить час та спростить оформлення позики.

Попри війну ПриватБанку не ставить на паузу кредитування українців. Більше того, активно впроваджує сучасні цифрові сервіси, щоб спростити надання на обслуговування позик нашим клієнтам. Чимало українців були змушені змінити місце проживання або виїхали за кордон. Новий сервіс створювала команда банку з урахуванням клієнтського досвіду. Сервіс дозволяє позичальник проходити моніторинг в будь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час.

Щодо процедури, то для успішного проходження онлайн моніторингу заставного авто, потрібно зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та відповідними підказками в застосунку Приват24. Позичальникові достатньо заповнити анкету в додатку та засвідчити її електронним підписом SmartID.

Також варто нагадати, що днями ПриватБанку оголосив про можливість обміняти гривні, євро та долари в терміналах самообслуговування. Однак отримати валюту готівковою не вийде. Ви можете внести готівкові гривні або скористатися можливістю обміну валюту безготівково. Операція між вашими рахунками. Наразі ця послуга доступна лише клієнтам ПриватБанку.

А от щодо обміну валют в банкоматі чи можливості зняти долари, то наразі це неможливо. Річ у тім, що українським законодавством передбачено, що банкомат може видавати лише національну валюту. Тож знімати долари в банкоматі не буде можливо в найближчій перспективі. Ситуацію може змінити лише відповідне рішення законотворців.