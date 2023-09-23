Переселенцев будут лишать выплат: какие проверки внедрят уже в ближайшее время?

В Украине на сегодня зарегистрировано около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Это именно те люди, которые переехали в более безопасные украинские регионы, зарегистрировались и получают ежемесячное пособие от государства в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Однако, многие ВПЛ хитрят, получают деньги параллельно выехав заграницу и там тоже получая помощь. В связи с этим была инициирована проверка. К ВПЛ по месту их фактического места жительства будут приходить специальные службы, чтобы убедиться, что люди действительно проживают в том населенном пункте, в котором зарегистрировались как переселенцы.

Визит будет запланированным

Юристы объясняют, что визит будет запланированным, а не спонтанным. Семью предупредят раньше времени и даже договорятся об удобном времени для посещения. С момента договоренности о визите до его совершения должно пройти не больше десяти дней. Также о визите людей должны предупредить не позднее чем через два дня.

“Для предотвращения прекращения выплат ВПЛ при отсутствии во время проверки необходимо в течение 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения. А если есть обоснованные причины отсутствия – в течение 30 дней предоставить УСЗН подтверждающие документы“, — отметила юрист.

То есть, если лицо в эти десять дней будет отсутствовать дома, то визит можно перенести еще на две недели. Однако если и после этого периода лица не окажется дома во время проверки, то выплаты будут отменены. Чтобы восстановить их, переселенцам следует обратиться в местные органы власти и обосновать свое отсутствие. После прохождения процедуры идентификации выплаты могут продолжать начисляться.

Есть и другие изменения

Также, выплаты могут прекратить начислять лицам, которые трудоустроились, то есть адаптировались на новом месте и могут самостоятельно себя обеспечивать. Эти средства перейдут к лицам, которые более финансово нуждающиеся.