Переселенців будуть позбавляти виплат: які перевірки запровадять вже найближчим часом?

В Україні станом на сьогодні зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Це саме ті люди, які переїхали в більш безпечні українські регіони, зареєструвалися та отримують щомісячну допомогу від держави у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю. Однак, багато ВПО хитрують, отримують гроші паралельно виїхавши закордон і там теж отримуючи допомогу. У зв’язку з цим було ініційовано ному перевірку. До ВПО за місцем їх фактичного місця проживання приходитимуть спеціальні служби, щоб переконатися, що люди дійсно проживають у тому населеному пункті у котрому зареєструвалися, як переселенці.

В ізит буде запланованим

Юристи пояснюють, що цей візит буде запланованим, а не спонтанним. Родину попередять завчасно та навіть домовляться про зручний час для відвідин. Від моменту домовленості про візит до його здійснення має пройти не більше десяти днів. Також про візит людей мають попередити не пізніше ніж за два дні.

“Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення. А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи“, – зазначила юрист.

Тобто, якщо особа протягом цих десяти днів буде відсутньою вдома, то візит можна перенести ще на два тижні. Однак, якщо й після цього періоду особи не виявиться вдома під час перевірки, то виплати буде скасовано. Щоб відновити їх, переселенцям потрібно звернутися до місцевих органів влади та обґрунтувати свою відсутність. Після проходження процедури ідентифікації виплати можуть продовжити нараховувати.

Є й інші зміни

Також, виплати можуть припинити нараховувати тим особам, які працевлаштувалися, тобто адаптувалися на новому місці й можуть самостійно себе забезпечувати. Натомість ці кошти перейдуть до осіб, які є більш фінансово потребуючими.