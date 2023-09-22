Украина вводит запрет на импорт польских продуктов: чего станет меньше на прилавках?

Уже несколько дней в сети не утихает информация о том, что Польша запретила ввоз украинского зерна и другой агропродукции на собственную территорию. Мол, от этого страдают польские фермеры, которым сложно сбывать собственную продукцию, да еще и по невыгодным ценам. Реакция Украины не заставила себя долго ждать. В правительстве ответили, что запретят импорт многих польских овощей и фруктов. В этот список войдет лук, яблоки, помидоры и капуста.

Данную информацию уже объявили официально

Об этом решении со стороны Украины заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

“До 15 сентября запрет ЕС распространялся на четыре товара – пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Запрет, введенный министром Будой, распространяется еще на три продукта: муку, отруби и промпродукты. Это произвольное продление запрета ЕС”, – заявил Тарас Качка.

Украинское правительство отмечает, что подобные столкновения совсем никому не нужны и это не то, на что сегодня нужно тратить время и ресурсы.

“Однако, если Польша из ниоткуда введет такие произвольные запреты на новые товары, мы можем также запретить импорт товаров из Польши. Мы вступаем в своеобразные репарации. Мы хотим побудить Польшу сделать шаг назад и согласиться на этот механизм, который никому не выгоден, но необходим для того, чтобы торговля товарами не нанесла вреда польским или болгарским фермерам… Но если польское правительство запретит дополнительные товары, правительство Украины должно отреагировать, поэтому мы говорим о запрете поставок четырех товаров в течение пяти следующих месяцев”, — подытожил Качка.

Журналисты сразу же начали интересоваться, когда начнет действовать запрет на импорт польских продуктов. На что нардеп ответил, что решение вступит в силу в ближайшие дни.

Также в Правительстве добавляют, что это не повлияет на цену этих овощей и фруктов или их количество на прилавках, ведь в Украине в этом году неплохой урожай фруктов и овощей.