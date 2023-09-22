Україна вводить заборону на імпорт польських продуктів: чого стане менше на прилавках?

Вже декілька днів поспіль в мережі не вщухає інформація про те, що Польща заборонила ввіз українського зерна та іншої агропродукції на власну територію. Мовляв від цього страждають польські фермери, яким складно збувати власну продукцію та ще й за невигідними цінами. Реакція України не змусила себе довго чекати. В Уряд відповіли, що натомість заборонять імпорт багатьох польських овочів та фруктів. До цього переліку ввійде цибуля, яблука, помідори та капуста.

Дану інформацію вже оголосили офіційно

Про таке рішення з боку України заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

“До 15 вересня заборона ЄС поширювалася на чотири товари — пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник. Заборона, запроваджена міністром Будою, поширюється ще на три продукти: борошно, висівки та промпродукти. Це довільне продовження заборони ЄС”, – заявив Тарас Качка.

Український Уряд зазначає, що подібні сутички зовсім нікому не потрібні й це не те на чому сьогодні потрібно витрачати час та ресурси.

“Однак, якщо Польща з нізвідки запровадить такі довільні заборони на нові товари, ми також можемо заборонити імпорт товарів із Польщі. Ми вступаємо у своєрідні репарації. Ми хочемо спонукати Польщу зробити крок назад і погодитися на цей механізм, який нікому не вигідний, але необхідний для того, щоб торгівля товарами не завдала шкоди польським чи болгарським фермерам… Але якщо польський уряд заборонить додаткові товари, уряд України має відреагувати, тож ми говоримо про заборону поставок чотирьох товарів впродовж п’яти наступних місяців”, – підсумував Качка.

Журналісти відразу ж почали цікавитись коли почне діяти заборона на імпорт польських продуктів. На що нардеп відповів, що рішення вступить в силу найближчими днями.

Також в Уряді додають, що це немає вплинути на ціну цих овочів та фруктів чи їх кількість на прилавках, адже в Україні цьогоріч непоганий врожай фруктів та городини.