Уже в октябре пенсионерам выплатят по 2000 гривен к основным выплатам: ПФУ сделал заявление

Пенсионный Фонд Украины заявил, что в октябре по 2093 гривен получат все пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц и последние несколько месяцев по каким-то причинам не получающие пенсию. На покрытие этих расходов будет выделено 1 миллиард гривен.

«Пенсионерам из числа ВПЛ, по пенсионным делам которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность). Такой особый порядок выплаты сумм пенсий за прошлые периоды лицам из ВПЛ определен постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 № 1165», — говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Деньги начнут поступать на счета уже в октябре.

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Многим пенсионерам наоборот пенсии “заморозят”

В настоящее время происходит также масштабная верификация пенсионеров, в рамках которой они теряют свои выплаты. К примеру, в Запорожье мужчина должен заплатить Пенсионному Фонду штраф в размере 26 000 гривен. Все потому, что в рамках верификации оказалось, что у него липовая справка об инвалидности. То есть мужчина оформлял пенсию, опираясь на инвалидность, однако при повторном прохождении медицинской комиссии оказалось, что он здоров. От ПФУ мужчина эту информацию утаил в результате чего в отношении него было открыто уголовное производство, подан иск в суд и назначен штраф. Ну и, конечно же, прекращено начисление пенсии.

Также потерять свои выплаты можно если:

Указать неверные личные данные, например, имя, фамилию и отчество. Или ошибиться хотя бы одной буквой. Указать неправильные данные о стаже или размере заработной платы, которую лицо получало и на основе которой затем рассчитывается пенсия. Выехать на ПМЖ за границу. В этом случае выплаты тоже прекращаются.

Также, пенсионный счет замораживают, если пенсионер не пользуется им, или же не приходит на почтовое отделение за деньгами более 6 месяцев.