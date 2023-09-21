Вже у жовтні пенсіонерам виплатять по 2000 гривень до основних виплат: ПФУ зробив заяву

Пенсійний Фонд України заявив, що у жовтні по 2093 гривні отримають всі пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і останні кілька місяців з якихось причин не отримували пенсію. На покриття цих витрат буде виділено 1 мільярд гривень.

«Пенсіонерам із числа ВПЛ, у пенсійних справах яких враховуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам із ВПЛ визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165», — йдеться у повідомленні прес-служби ПФУ.

Гроші почнуть надходити на рахунки вже у жовтні.

Відео дня

Багатьом пенсіонерам навпаки пенсії “заморозять”

Наразі відбувається також масштабна верифікація пенсіонерів в рамках якої вони втрачають свої виплати. Наприклад, в Запоріжжі чоловік повинен заплатити Пенсійному Фонду штраф у розмірі 26 000 гривень. Все через те, що в рамках верифікації виявилося, що в нього липова довідка про інвалідність. Тобто чоловік оформлював пенсію опираючись на інвалідність, однак при повторному проходженню медичної комісії виявилося, що він здоровий. Від ПФУ чоловік цю інформацію приховав в результаті чого стосовно нього було відкрито кримінальне провадження, подано позов до суду і призначено штраф. Ну і звісно ж припинено нарахування пенсії.

Також втратити свої виплати можна якщо:

Вказати невірні особисті дані, наприклад, ім’я, прізвище та по-батькові. Або ж помилитися бодай однією буквою. Вказати неправильні дані про стаж, чи розмір заробітної плати, яку особа отримувала і на основі котрої потім розраховується пенсія. Виїхати на ПМЖ закордон. В цьому випадку виплати теж припиняються.

Також, пенсійний рахунок заморожують, якщо пенсіонер не користується ним, або ж не приходить на поштове відділення за грішми більше ніж 6 місяців.