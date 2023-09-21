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Названо перелік вакансій, де готові платити понад 50 000 гривень: досвід потрібен не завжди

21.09.2023
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Високооплачувана робота в Україні — це дуже затребувана річ. Всі масово скаржаться, що знайти її не так вже й просто, а на мінімальну зарплату прожити дуже складною, адже вона зараз навіть не дотягує до 7000 гривень. Та виявляється, потрібно знати де шукати. Експерти зазначають, що в Україні є вакансії де готові платити 40-50 тисяч гривень. Ба більше на деяких з цих вакансій навіть не потрібен досвід.

Яких фахівців шукають та готові їм достойно платити?

кількість вакансій

Нижче повний перелік фахівців, які точно отримують подібну зарплату. Вакансій у цих категоріях теж достатньо, а для того, щоб розпочати працювати у професії, достатньо пройти короткі навчальні курси.

  1. Net-програміст – 85 000 грн
  2. C++ програміст – 80 000 грн
  3. Програміст Java – 72 500 грн
  4. Військовослужбовець – 70 000 грн
  5. Трейдер – 60 000 грн
  6. Відео кріейтор – 50 000 грн
  7. Play Video – 50 000 грн
  8. Керівник нерухомості – 60 000 грн
  9. IOS-програміст – 60 000 грн
  10. Full stack програміст – 58 000 грн
  11. Медіабайєр – 55 000 грн
  12. Android-розробник – 55 000 грн
  13. Зернотрейдер – 52 500 грн
  14. Директор з маркетингу – 50 000 грн
  15. Back end розробник – 50 000 грн
  16. Фінансовий директор – 50 000 грн
  17. Javascript-програміст – 50 000 грн

Як бачимо деяким фахівцям готові платити навіть більше, і це не завжди ІТ-спеціалісти, як звикли всі думати.

Окрім цього достойні зарплатні готові виплачувати водіям (від 30 000 гривень). Причому мова про будь-які категорії. Йдеться як про внутрішні, так і міжнародні перевезення і навіть служби таксі чи доставок. Також, гарно заробляють сьогодні рієлтори, однак лише в тих регіонах де підвищений попит на житло. Це переважно центр та захід країни. Великий попит є й на різноробочих працівників, які могли б працевлаштуватися на підприємствах. Дефіцит кадрів виник на фоні мобілізації, коли багатьох чоловіків забирають у лави ЗСУ.

➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084

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21.09.2023
1 хвилина на прочитання
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