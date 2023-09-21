Обнародованы данные, в каких областях мужчины наибольше уклоняются от мобилизации

Общая мобилизация продолжается, но ее план совсем не удается выполнять. Все из-за того, что и дальше есть очень много уклоняющихся. Множество военнообязанных мужчин не выражают собственного желания прийти в ТЦК, чтобы обновить о себе личные данные. Более того, даже получив повестку не все спешат явиться с ней в военкомат. В связи с этим обнародована определенная статистика — в каких областях больше всего ухилянтов.

Где от повестки прячутся больше всего?

Все данные разделены на три группы: области, где было открыто наибольшее количество исполнительных дел в отношении уклоняющихся. Вторая группа – это лица, получившие подозрение и третья группа – это лица, на которых уже подано в суд.

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Больше всего исполнительских дел было открыто в: Закарпатской – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372, Ровенской – 350, Тернопольской 31 Больше всего подозрений вручено в: Закарпатской – 320, Волынской – 180, Львовской – 152, Ровенской – 149, Днепропетровской – 134, Полтавской – 105, Николаевской – 88, Тернопольской – 87, Харьковской – 78, Житомирской – 75, Ивано-Франковской – 69, Черниговской 67 и Винницкой – 60 областях. Наибольшее количество исков к суду выявили в: Закарпатской – 289, Волынской – 165, Ровенской – 142, Львовской – 135, Днепропетровской – 127, Полтавской – 100, Тернопольской – 82, Николаевской – 80, Житомирской – 74, Харьковской – 71, Чернигов – 67, Ивано-Франковской – 66 и Винницкой – 58 областях.

То есть максимальным лидером по всем трем пунктам выступает Закарпатская область. Остальные данные несколько отличаются в зависимости от региона.

Уклонистов будут наказывать блокировкой счетов

Если вы получили повестку и не явились в военкомат, то можете получить за это штраф. Если вы не явитесь в военкомат, чтобы этот штраф оплатить, то автоматически попадаете в специальный реестр должников. Затем банки могут оперативно заблокировать все ваши активные счета. Их разблокируют только после полной уплаты штрафа.