Українських біженців можуть депортувати з Польщі: у що обернеться конфлікт України та Польщі

Польська влада вже заявила про те, що з 2024 року припинять всю допомогу українським біженцям. Вони втратять право безкоштовного доступу до медицини, освіти, ринку праці, а також законного перебування та отримання виплат. Така заява поляків послужила продовженням конфлікту який виник між українською та польською владою.

Представник польського уряду Петро Мюллер розповів про те що пільги для українських біженців скасують з 2024 року. При цьому в Єврокомісії заявили, що пільгові умови для українців хочуть подовжити до 2025 року. Водночас в Польщі акцентують на тому, що вже у 2024 році пільги скасують.

Журналісти стверджують, що така заява Мюллера продовжила конфлікт між польською та українською владою. Річ у тім, що Польща одна з перших запровадила заборону на продаж зерна на своїй території.. З 15 вересня Єврокомісія дозволила продаж зерна по всій території ЄС, але Польща ввела заборону в односторонньому порядку.

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У відповідь Україна подала позов до Всесвітньої організації торгівлі. Однак польський уряд не зрадів такому кроку України.

Польща вже відповіла на таке рішення України. Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від зустрічі з президентом України. І хоч офіційна причина — жорсткий графік, такий крок польського лідера можна оцінювати як вияв невдоволення.

Україна заявила, що вводить заборону на ввезення польських овочів та фруктів до України. Поляки такому рішенню здивувалися.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс назвав таке рішення дивовижно неймовірним, адже Польща надала небачену підтримку українським жінкам та дітям, які досі проживають в Польщі та отримують всебічну підтримку.

Польща готується до виборів, при цьому в дебатах між представниками чинних партій та опозиції звучать звинувачення в бездіяльності в питаннях захисту польських інтересів. Частина поляків незадоволена витратами на підтримку України. Ймовірно після виборів у Польщі ситуація покращиться. Парламентські вибори відбудуться 15 жовтня, а Анджей Дуда залишиться президентом до 2025 року, тож все одно доведеться шукати компроміси.