Оприлюднено дані, в яких областях чоловіки найбільше ухиляються від мобілізації

Загальна мобілізація триває, однак її план зовсім не вдається виконувати. Все через те, що й надалі є дуже багато ухилянтів. Безліч військовозобов’язаних чоловіків не виявляють власного бажання прийти в ТЦК, щоб оновити про себе особисті дані. Ба більше, навіть отримавши повістку не всі квапляться з’явитися з нею до військкомату. У зв’язку з цим оприлюднено певну статистику — у яких областях є найбільше ухилянтів.

Де від повісток ховаються найбільше?

Всі дані розділено на три групи: області де було відкрито найбільше виконавчих справ стосовно ухилянтів. Друга група — це особи, які отримали підозру і третя група — це особи, на яких вже подано в суд.

Відео дня

Найбільше виконавчих справ було відкрито у: Закарпатській – 902, Дніпропетровській – 628, Миколаївській – 518, Львівській – 514, Волинській – 439, Вінницькій – 434, Чернівецькій – 420, Харківській – 372, Рівненській – 350, Тернопільській 312 областях. Найбільше підозр вручено у: Закарпатській – 320, Волинській – 180, Львівській – 152, Рівненській – 149, Дніпропетровській – 134, Полтавській – 105, Миколаївській – 88, Тернопільській – 87, Харківській – 78, Житомирській – 75, Івано-Франківській – 69, Чернігівській 67 та Вінницькій – 60 областях. Найбільше позовів до суду виявили у: Закарпатській – 289, Волинській – 165, Рівненській – 142, Львівській – 135, Дніпропетровській – 127, Полтавській – 100, Тернопільській – 82, Миколаївській – 80, Житомирській – 74, Харківській – 71, Чернігівській – 67, Івано-Франківській — 66 та Вінницькій – 58 областях.

Тобто максимальним лідером по всіх трьох пунктах виступає Закарпатська область. Інші дані трохи відрізняються залежно від регіону.

Ухилянтів будуть карати блокуванням рахунків

Якщо ви отримали повістку і не з’явилися у військкомат, то можете отримати за це штраф. Якщо ви не з’явитеся у військкомат, щоб цей штраф оплатити, то автоматично потрапляєте у спеціальний реєстр боржників. Далі банки можуть оперативно заблокувати всі ваші активні рахунки. Їх розблокують лише після повної сплати штрафу.