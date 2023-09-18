Сигареты и алкоголь могут стать дефицитом: чего ждать уже с 1 января 

В 2024 году Кабинет министров Украины планирует существенно повысить акцизы на сигареты. Таким образом пачка сигарет будет стоить на 14-18 гривен больше, поэтому самые дешевые сигареты можно будет приобрести в среднем за 86 гривен.

Соответствующий проект бюджета на следующий год опубликовал член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк на своем канале в Телеграм.

Поэтому сейчас известно о том, что Кабмин предлагает увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 20%, то есть с 1 567,64 гривны до 1 881,17 гривны за тысячу штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога тоже вырастет на 20%, в пересчете на гривны с 2 097,12 гривны до 2 516,54 гривны за тысячу штук.

Таким образом, согласно данным официальной статистики, сейчас средняя цена на дешевые сигареты находится на уровне 72 гривен, сигареты среднего сегмента – 77 гривен, премиальные сигареты стоят примерно 92 гривны. Поэтому в 2024 году средняя стоимость самых дешевых сигарет будет на уровне 86 гривен, сигареты среднего сегмента будут стоить как премиальные сейчас, а стоимость премиальных превысит 110 гривен.

В соответствии с рекомендациями Евросоюза, правительство планирует поднимать акцизы на табачные изделия поэтапно ежегодно на 20% вплоть до 2025 года.

Одна из причин, почему стоимость табачных изделий вырастет до уровня европейских – снижение уровня контрабанды. Если в Украине сигареты будут стоить намного больше, то их будет невыгодно нелегально возить в страны Европы.

В свою очередь, в 2024 году Кабмин планирует оставить ставку акциза на ликеро-водочные изделия на уровне 133, 31 гривны за 1 литр чистого спирта (100%), на пиво на уровне 59,82 гривны за 1 л чистого спирта. Также в планах государства сохранить акциз на бензин на уровне 213,5 евро тысячу литров, на дизель 139,5 евро, а на сжиженный газ 1 52 гривны.

Еще один фактор, который приведет к увеличению цен – отмена валютных ограничений НБУ. Как только Нацбанк отпустит доллар в свободное плавание табак приведет к существенно росту цен не только на табак и спиртное, но и на все товары и услуги.