Сигарети та алкоголь можуть стати дефіцитом: чого чекати вже з 1 січня 

У 2024 році Кабінет міністрів України планує суттєво підвищити акцизи на сигарети. Таким чином пачка сигарет коштуватиме на 14-18 гривень більше, тож найдешевші сигарети можна буде придбати в середньому за 86 гривень.

Відповідний проєкт бюджету на наступний рік опублікував член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк на своєму каналі в Телеграм.

Тож наразі відомо про те, що Кабмін пропонує збільшити специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 20%, тобто з 1 567,64 гривні до 1 881,17 гривні за тисячу штук.

Мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку теж зросте на 20%, в перерахунку на гривні з 2 097,12 гривні до 2 516,54 гривні за тисячу штук.

Таким чином, відповідно до даних офіційної статистики, зараз середня ціна на дешеві сигарети знаходиться на рівні 72 гривень, сигарети середнього сегмента — 77 гривень, преміальні сигарети коштують приблизно 92 гривні. Тож в 2024 році середня вартість найдешевших сигарет буде на рівні 86 гривень, сигарети середнього сегмента коштуватимуть як преміальні зараз, а вартість преміальних перевищить 110 гривень.

Відповідно до рекомендацій Євросоюзу, уряд планує підіймати акцизи на тютюнові вироби поетапно щороку на 20% аж до 2025 року.

Одна з причин, чому вартість тютюнових виробів зросте до рівня європейських — зниження рівня контрабанди. Якщо в України сигарети будуть коштувати набагато більше, то їх буде невигідно нелегально возити до країн Європи.

Своєю чергою, у 2024 році Кабмін планує залишити ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133, 31 гривні за 1 літр чистого спирту (100%), на пиво на рівні 59,82 гривні за 1 л чистого спирту. Також в планах держави зберегти акциз на бензин на рівні 213,5 євро тисячу літрів, на дизель 139,5 євро, а на скраплений газ 1 52 гривні.

Ще один фактор, який призведе до збільшення цін — скасування валютних обмежень НБУ. Як тільки Нацбанк відпустить долар у вільне плавання тютюн призведе до суттєво зростання цін не лише на тютюн та спиртне, але й на всі товари та послуги.