Неявка в ТЦК по повестке: юрист рассказал о 5 случаях, когда можно законно проигнорировать повестку

Юрист объяснил, когда украинцам ничего не будет в случае неявки в Территориальный центр комплектования.

В Украине уже почти два года продолжается война, а вместе с ней продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. В то же время действующее законодательство предусматривает ряд случаев, когда человек имеет право не явиться в Территориальный центр комплектования и социальной защиты.

Таким образом законодательство предусматривает 5 уважительных причин, при которых военнообязанный может не явиться в военкомат. А именно:

Смерть родных.

Состояние здоровья.

Уход за больным родным.

Стихийное бедствие или другие чрезвычайная ситуация.

Сдача экзаменов в высшем учебном заведении.

Таким образом, не явиться по повестке может лицо, которое не может самостоятельно двигаться, также законно в ТЦК может не явиться гражданин, ухаживающий за больным ребенком или родителями. При этом это возможно лишь при условии, что нет других близких родственников, которые бы могли взять заботу за родственником на себя.

Также есть еще одно законное основание для неявки в ТЦК — открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания.

Чтобы избежать трудностей с военкоматом, нужно подать документы, подтверждающие уважительную причину неявки. Сделать это можно после того, как причина неявки будет устранена. Или же если началось рассмотрение соответствующего административного дела.

Это связано с тем, что Территориальный центр комплектования не имеет данных о непригодности человека к военной службе по состоянию здоровья или наличие других причин для отсрочки. В связи с этим нужно предоставить уважительные причины для неявки, чтобы не понести наказание.

Отметим, что мобилизацию в Украине усиливают, ведь на днях стало известно, что в Полтавской области осталось лишь около 20% людей, которых мобилизовали в прошлом году. Остальные погибли, получили ранения или были уволены со службы по другим причинам.