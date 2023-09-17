Неявка до ТЦК по повістці: юрист розповів про 5 випадків, коли можна законно проігнорувати повістку

Юрист пояснив, коли українцям нічого не буде у випадку неявки до Територіального центру комплектування.

В Україні вже майже два роки триває війна, а разом із нею триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов’язаним чоловікам подовжують вручати повістки. Водночас чинне законодавство передбачає ряд випадків, коли чоловік має право не явитися до Територіального центру комплектування та соціального захисту.

Таким чином законодавство передбачає 5 поважних причин, при яких військовозобов’язаний може не з’явитися до військкомату. А саме:

Смерть рідних.

Стан здоров’я.

Догляд за хворим рідним.

Стихійне лихо або інші надзвичайна ситуація.

Складання іспитів у вищому навчальному закладі.

Таким чином, не з’явитися за повісткою може особа, яка не може самостійно рухатися, також законно до ТЦК може не з’явитися громадянин, що доглядає хвору дитину або батьків. При цьому це можливо лише за умови, що немає інших близьких родичів, які б могли взяти турботу за родичем на себе.

Також є ще одна законна підстава для неявки в ТЦК — відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання.

Щоб уникнути труднощів з військкоматом, потрібно подати документи, що підтвердять поважну причину неявки. Зробити це можна після того, як причина неявки буде усунута. Або ж якщо розпочався розгляд відповідної адміністративної справи.

Це пов’язано з тим, що Територіальний центр комплектування не має даних про непридатність людини до військової служби за станом здоров’я або наявність інших причин для відстрочки. У зв’язку з цим потрібно надати поважні причини для нез’явлення, щоб не понести покарання.

Зазначимо, що мобілізацію в Україні посилюють, адже днями стало відомо, що в Полтавській області залишилося лише близько 20% людей, яких мобілізували минулого року. Решта загинули, отримали поранення або були звільнені зі служби з інших причин.