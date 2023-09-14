Депортация мужчин из-за границы: сразу 5 стран сообщили о своих решениях

Стало известно, что Чехия и Венгрия вслед за Австрией заявила, что не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев.

По словам вице-премьера Венгрии Жолта Семьена, Будапешт не имеет в планах выдавать украинцев призывного возраста, поскольку в стране не расследуют ни одного украинского беженца на предмет того, является ли он призывником или нет.

По словам чиновника, Венгрия не будет экстрадировать их в Украину. Каждый беженец из Украины является свободным человеком в Венгрии, который имеет право решить, оставаться ему здесь или вернуться в Украину. Все беженцы из Украины находятся в безопасности в Венгрии. Поэтому ни они, ни их данные не будут выданы.

Ранее власти Австрии заявили, что не будут выдавать мужчин призывного возраста, которые приехали из Украины. Известно, что в Австрии находится около 14 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны.

По словам МВД Австрии, они ни в коем случае не будут экстрадировать украинцев, ведь это станет грубым посягательством на наш суверенитет. Как отмечают польские СМИ, Австрия стала первой страной ЕС, которая отказалась выдавать Украине призывников.

Таким образом уже пять стран выступили против выдачи мужчин, это Польша, Германия, Австрия, Чехия и Венгрия.

В то же время Польша будет выдавать украинским властям военнообязанных мужчин, которые нелегально покинули Украину после 24 февраля.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация на фоне вторжения российских оккупантов. Процесс вручения повесток вовсе не означает автоматическую путевку на фронт. В первую очередь повестка – это способ пригласить человека для актуализации данных. Это абсолютно нормальное явление в стране, где почти десять лет продолжается война Потому что если сегодня ты убегаешь от войны – завтра она может прийти к тебе.