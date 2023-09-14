Україну чекає масштабний перерахунок пенсій: чи зміниться рівень життя пенсіонерів

Вже у 2024 році в Україні перерахують пенсійні виплати всіх громадян. Причина — підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Також імовірно відбудеться індексація пенсійних виплат. Традиційно вона відбувається в березні, але остаточне рішення наразі не прийнято тож про індексацію говорити ще зарано.

Розповідаємо, як зміняться мінімальні пенсії в Україні вже в найближчі роки.

Наразі відомо, що у 2024 році мінімальна пенсія зросте на майже на три сотні гривень, якщо бути точними, то з 2 093 гривень до 2 361 гривні на місяць. У 2025 році місячна мінімальна пенсія може зрости до 2 573 гривень, а 2026 — 2 774 гривні

Разом зі зростанням мінімальної пенсії через збільшення прожиткового мінімуму також зросте й гарантована виплата для українських пенсіонерів які виконали поточні вимоги по стажу та досягли 65 років.

Відповідно до чинного законодавства пенсіонери старше 65 років та з повним стажем повинні отримувати гарантовану мінімальну суму у розмірі:

2 680 грн – у 2023 році;

2 840 грн – в період зі січня по липень 2024-го;

3 200 грн – з липня 2024-го по січень 2025-го;

3 348 грн – в 2025 році;

3 582 грн – в 2026.

Водночас індексація пенсій в березні все ще залишається під питанням. В Кабінеті Міністрів України стверджують, що через повномасштабне вторгнення російських окупантів в країні є значні проблеми з бюджетом. Тож індексація буде можлива лише у разі, якщо знайдуться кошти на фінансування виплат. Якщо це відбудеться, то пенсії зростуть на половину від рівня минулорічної інфляції та на 50% від середнього за три роки зростання заробітних плат.

Водночас індексація, що відбулася навесні цього року, не викликала особливих змін у життя пенсіонерів. Річ у тім, що індексації піддають не всю пенсію, а лише базову мінімальну виплату, тобто без надбавок за вік та стаж, які іноді складають половину пенсійної виплати.