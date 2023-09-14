Депортація чоловіків з-за кордону: одразу 5 країни повідомили про свої рішення

Стало відомо, що Чехія та Угорщина слідом за Австрією заявила, що не буде видавати Києву військовозобов’язаних українців.

За словами віцепрем’єра Угорщини Жолта Семьєна, Будапешт не має в планах видавати українців призовного віку, оскільки в країні не розслідують жодного українського біженця на предмет того, чи є він призовником, чи ні.

За словами посадовця, Угорщина не екстрадуватиме їх в Україну. Кожен біженець з України є вільною людиною в Угорщині, яка має право вирішити, залишатися їй тут, чи повернутися назад до України. Всі біженці з України перебувають в безпеці в Угорщині. Тож ні вони, ні їхні дані не будуть видані.

Раніше влада Австрії заявила, що не буде видавати чоловіків призовного віку, які приїхали з України. Наразі відомо, що в Австрії перебуває близько 14 тисяч чоловіків у віці від 18 до 54 років, які змушені були покинути Україну через війну.

За словами МВС Австрії, вони в жодному разі не екстрадуватимуть українців, адже це стане грубим посяганням на наш суверенітет. Як зазначають польські ЗМІ, Австрія стала першою країною ЄС, яка відмовилася видавати Україні призовників.

Таким чином вже п’ять країн виступили проти видачі чоловіків, це Польща, Німеччина, Австрія, Чехія та Угорщина.

Водночас Польща буде видавати українській владі військовозобов’язаних чоловіків, які нелегально покинули Україну після 24 лютого.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація на фоні вторгнення російських окупантів. Процес вручення повісток зовсім не означає автоматичну путівку на фронт. В першу чергу повістка — це спосіб запросити людину для актуалізації даних. Це абсолютно нормальне явище в країні, де майже десять років триває війна Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни – завтра вона може прийти до тебе.