Украину ждет масштабный перерасчет пенсий: изменится ли уровень жизни пенсионеров

Уже в 2024 году в Украине пересчитают пенсионные выплаты всех граждан. Причина – повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Также вероятно произойдет индексация пенсионных выплат. Традиционно она происходит в марте, но окончательное решение пока не принято поэтому об индексации говорить еще рано.

Рассказываем, как изменятся минимальные пенсии в Украине уже в ближайшие годы.

Известно, что в 2024 году минимальная пенсия вырастет почти на три сотни гривен, если быть точными, то с 2 093 гривен до 2 361 гривны в месяц. В 2025 году месячная минимальная пенсия может вырасти до 2 573 гривен, а 2026 – 2 774 гривны

Вместе с ростом минимальной пенсии из-за увеличения прожиточного минимума также возрастет и гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили текущие требования по стажу и достигли 65 лет.

Согласно действующему законодательству пенсионеры старше 65 лет и с полным стажем должны получать гарантированную минимальную сумму в размере:

2 680 грн – в 2023 году;

2 840 грн – в период с января по июль 2024-го;

3 200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3 348 грн – в 2025 году;

3 582 грн – в 2026.

В то же время индексация пенсий в марте все еще остается под вопросом. В Кабинете Министров Украины утверждают, что из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в стране есть значительные проблемы с бюджетом. Поэтому индексация будет возможна только в случае, если найдутся средства на финансирование выплат. Если это произойдет, то пенсии вырастут на половину от уровня прошлогодней инфляции и на 50% от среднего за три года роста заработных плат.

В то же время индексация, состоявшаяся весной этого года, не вызвала особых изменений в жизни пенсионеров. Дело в том, что индексации подвергают не всю пенсию, а только базовую минимальную выплату, то есть без надбавок за возраст и стаж, которые иногда составляют половину пенсионной выплаты.