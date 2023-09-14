В 4 областях України запроваджують карткову систему: як це працюватиме на практиці

В Україні планують запровадити персональні соціальні карточки для жителів чотирьох областей. Мова йде про проект системи електронного кейс-менеджменту. Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, зараз починається бета-тестування систем кейс-менеджменту для сфери соціальних послуг.

Наразі цей проект запускають в чотирьох областях України — Вінницькій, Дніпропетровські, Полтавській та Черкаській.

Як це працюватиме на практиці

Людина буде звертатися за соціальної допомогою, інформація про це потраплятиме в загальну базу даних. Тоді відповідальний менеджер оцінюватиме, що саме потрібно людині та що йому може запропонувати держава. І все це буде відбуватися в єдині електронній системі.

Як стверджує міністерка, подібний підхід використовується в багатьох бізнес-процесах. В соціальній роботі він означатиме скоординоване надання допомоги та підтримку людей, які опинилися в складній життєвих обставинах.

За словами Жолнович, тепер з’явиться персональна карточка людини з його соціальною історією. Це щось схоже на електронну медичну карточку пацієнта з історією хвороби. В медичній карточці можна бачити як лікували людину, щоб повернути здоров’я. Так само буде і з соціальною карточкою — можна буде відстежити, які послуги надавалися, щоб допомогти людині покращити своє становище, якщо та опинилася в складних життєвих обставинах.

Загалом така ініціатива має місце, адже чимало українців втратили все через вторгнення російських окупантів. Таким чином допомогу постраждалим можна буде надавати оперативно та якісно. Однак чи буде діяти така система по всій Україні, покаже час. Адже зараз такий підхід буде лише в кількох областях.

Також варто додати, що соціальні служби розробити спеціальну процедуру перевірки для того, щоб виявити, чи справді людина проживає за адресою, яка вказана при реєстрації статусу внутрішньо переміщеної особи. Перевірку місця проживання проводять працівники територіальних органів Національної соціальної служби, працівники соціального захисту та представники територіальних громад.