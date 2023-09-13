Ученые выяснили насколько лет стареет организм женщины после каждого ребенка

В народе есть такое утверждение, что беременность и роды омолаживают женский организм, и что рожать обязательно нужно иначе женское здоровье будет ухудшаться. Однако американские ученые из университета Джорджа Мэйсона провели масштабное исследование и доказали совершенно противоположное. Оказывается беременность и роды наоборот губительно действуют на организм, ускоряя его старение примерно на 11 лет. В исследовании приняли участие 2000 женщин репродуктивного возраста, и результаты оказались именно такими.

Что исследовали учёные?

Ученые обнаружили, что все рожавшие женщины имеют более короткие теломеры, то есть участки ДНК. Именно они защищают хромосомы от старения. Сокращение теломеров не только провоцирует более быстрое старение организма, но и влечет за собой риск развития различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Также исследования показали, что чем больше детей родила женщина, тем короче у нее теломеры.

Ученые добавляют, что у некоторых женщин с одинаковым количеством детей показатели отличаются. Это связано со стилем жизни: наличие или отсутствие лишнего веса, вредные привычки и т.д.

Также ученые рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины после родов, и это точно не об улучшении их здоровья.

Обезвоживание и частая утомляемость. Роды это огромный стресс для организма и длительное время после этого женщины могут испытывать постоянную усталость и обезвоживание. Последнее особенно если имеет место грудное вскармливание. Длительное восстановление после кесарева сечения или эпизиотомии, если имело место сечение между вагиной и анусом. Депрессия или послеродовая грусть. Больший процент женщин впадает в послеродовую тоску из-за гормональных изменений в организме. Если нервная система слабенькая это может перейти в более критические состояния, длительную депрессию или даже психоз. Лишний вес от которого трудно избавиться. Здесь опять же все из-за гормонов, однако эта проблема касается не всех женщин. Большое место играет и генетика. Проблемы с мочеиспусканием и геморрой. Такие неприятные ситуации тоже бывают.

Геморрой может возникнуть из-за неправильного дыхания во время потуг, а проблемы с мочеиспусканием из-за ослабленных мышц тазового дна.