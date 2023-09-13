Вчені з’ясували наскільки років старіє організм жінки після кожної дитини

В народі є таке твердження, що вагітність та пологи омолоджують жіночий організм, і що народжувати обов’язково потрібно інакше жіноче здоров’я буде не в порядку. Однак американські науковці з університету Джорджа Мейсона провели масштабне дослідження і довели зовсім протилежне. Виявляється вагітність та пологи навпаки згубно діють на організм, пришвидшуючи його старіння приблизно на 11 років. В дослідженні взяли участь 2000 жінок репродуктивного віку, і результати виявились саме такими.

Що дослідили вчені?

Вчені виявили, що всі жінки, які народжували мають коротші теломери, тобто ділянки ДНК. Саме вони захищають хромосоми від старіння. Скорочення теломерів не лише провокує швидше старіння організму, а й спричиняє ризик розвитку різних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Також дослідження показали, що чим більше дітей народила жінка, тим коротші в неї теломери. Водночас вчені додають, що в деяких жінок з однаковою кількістю дітей показники відрізняються. Це пов’язано зі стилем життя: наявність чи відсутність зайвої ваги, шкідливі звички тощо.

Також вчені розповіли, з якими проблемами найчастіше стикають жінки після пологів, і це точно не про покращення їхнього здоров’я.

Зневоднення та часта втомлюваність. Пологи це величезний стрес для організму і тривалий час після цього жінки можуть відчувати постійну втому і зневоднення. Останнє особливо якщо має місце грудне вигодовування. Тривале відновлення після кесаревого розтину чи епізіотомії, якщо мав місце розтин між вагіною та анусом. Депресія чи бодай післяпологовий сум. Більший відсоток жінок впадає у післяпологовий сум через гормональні зміни в організмі. Якщо нервова система слабка це може перейти у більш критичні стани, тривалу депресію чи навіть психоз. Зайва вага від котрої важко позбутися. Тут знову ж все через гормони, однак ця проблема торкається не всіх жінок. Неабияке місце відіграє й генетика. Проблеми із сечовипусканням та геморой. Такі неприємні ситуації теж трапляються.

Геморой може виникнути через неправильне дихання під час потуг, а проблеми з сечовипусканням через ослаблені м’язи тазового дна.