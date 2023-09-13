В ПФУ предупредили из-за чего украинцам могут аннулировать весь стаж или его часть

Украинцы могут зарабатывать стаж, не только работая на официальной работе. В прошлом году был принят законопроект, позволяющий заключать договор с Пенсионным Фондом, и самостоятельно делать взносы тем самым накапливая стаж, или увеличивая размер наличной зарплаты. Например, в ПФУ объясняют, что если лицо будет платить по 100 гривен в месяц, то зарплата, которая будет взиматься для расчета размера пенсии, вырастет примерно на 430 гривен. Делать взносы можно для себя или для кого-то. Процедуру подключения договора максимально упростили. Людям не нужно ехать в государственные учреждения и заниматься бюрократией. Всё можно сделать в течение нескольких минут в электронном формате. Однако в этом для многих скрывается подвох. Некоторые лица по невнимательности прописывают собственные данные с ошибкой, а это может привести к аннулированию всех накопленных средств.

Что нужно знать?

В ПФУ отмечают, что в некоторых случаях ситуацию можно спасти.

“Если при заключении договора присоединения человек совершил ошибку в фамилии, но при этом правильно указал другие реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, за которое производится платеж: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, – такой платеж будет учтен при расчете будущего пенсии”, — отмечают в Пенсионном фонде.

Также в ПФУ предлагают людям не только внимательно заполнять все данные, но и по возможности воспользоваться автозаполнением полей. Так как ПФУ сотрудничает с разными реестрами, то при автозаполнении можно использовать данные взятые из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Как заключать договор?

Также несколько слов о самой процедуре заключения договора. Для этого следует зарегистрироваться на веб портале ПФУ воспользовавшись электронной подписью Дия или GOV.ID. Размер взносов и их периодичность каждый выбирает самостоятельно. Историю всех транзакций можно будет увидеть в личном кабинете.