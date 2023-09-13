В ПФУ попередили через що українцям можуть анулювати весь стаж або його частину

Українці можуть заробляти стаж не лише працюючи на офіційній роботі. Минулого року було прийнято законопроєкт, який дозволяє укладати договір з Пенсійним Фондом, та самостійно робити внески тим самим накопичуючи стаж, або ж збільшуючи розмір наявної зарплати. Для прикладу, у ПФУ пояснюють, що якщо особа платитиме по 100 гривень на місяць, то зарплата яка буде братися для розрахунку розміру пенсії зросте приблизно на 430 гривень. Робити внески можна для себе або ж для когось. Процедуру підключення договору максимально спростили. Людям не потрібно їхати в державні установи та займатися бюрократією. Все можна зробити протягом кількох хвилин у електронному форматі. Однак в цьому для багатьох приховується підступ. Деякі особи через неуважність прописують власні дані з помилкою, а це може призвести до анулювання всіх накопичених коштів.

Що потрібно знати?

У ПФУ зазначають, що в деяких випадках ситуацію можна врятувати.

“Якщо при укладенні договору приєднання людина зробила помилку в прізвищі, але при цьому правильно вказала інші реквізити, які дозволяють ідентифікувати особу, за яку проводиться платіж: реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, – такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії”, – зазначають у Пенсійному Фонді.

Також у ПФУ пропонують людям не лише уважно заповнювати всі дані, а й по можливості користуватися автозаповненням полів. Оскільки ПФУ співпрацює з різними реєстрами, то при автозаповненні можна використовувати дані взяті з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як укладати договір?

Також кілька слів про саму процедуру укладання договору. Для цього слід зареєструватися на вебпорталі ПФУ скориставшись електронним підписом Дія або GOV.ID. Розмір внесків та їх періодичність кожен вибирає самостійно. Історію всіх транзакцій можна буде побачити в особистому кабінеті.