Шмигаль зробив важливу заяву про тарифи на комуналку наступного року

12 вересня відбулося чергове засідання Уряду де нардепи на чолі з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили тарифи на майбутній опалювальний період. В українців є побоювання, що тарифи можуть зрости, адже неодноразово лунали заяви, що та ціна яку платить населення в рази менша за ринкову вартість газу чи електроенергії. Однак Уряд заспокоює громадян та обіцяє, що тарифи не зміняться, як мінімум до квітня 2024 року.

“Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від “Нафтогазу” обсяги “блакитного палива” за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр”, – додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що це саме та пільгова ціна, яка й дозволить втримувати тарифи на одному місці.

“Наразі триває укладання договорів між “Нафтогазом” і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані”, підсумував прем’єр.

До опалювального сезону Україна готова

Також у Міністерстві енергетики додали, що цього року Україна ввійде в опалювальний період з тими ж потужностями, що й минулого року. Енергетики активно працювали і продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів. Станом на сьогодні відновлено 70% об’єктів, і до середини жовтня ця цифра ще має зрости.

Шмигаль також додав коротку статистику по відремонтованих потужностях. Виглядає вона наступним чином:

Відремонтовано 7 атомних енергоблоків на АЕС і до опалювального сезону ще додасться ще 2. Їх загальна потужність складатиме 7,8 ГВт. Повністю в строю перебуває 25 енергоблоків ТЕС. Їхня потужність складе 4,5 ГВт. Відремонтовано понад 80% зруйнованих ТЕЦ і це не остаточна цифра, адже роботи тривають. Перебувають у робочому стані 35 гідроагрегатів ГЕС. Їх сумарна потужність становить 2,3 Гвт.

Звісно дефіцит електроенергії може виникнути, але в Уряді не відхиляють позитивного сценарію, що зима пройде без критичних відключень світла та з достатньою кількістю тепла.