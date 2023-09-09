От мобилизации будет освобождена еще одна категория мужчин: официально решение еще не принято

В Украине идет общая мобилизация, которую в августе Президент продлил еще на три месяца. По-прежнему под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки. Освобождение от мобилизации могут получить многодетные родители, лица с рядом заболеваний и инвалидностью. Ранее в этот перечень входили также лица, которые занимаются людьми с инвалидностью, однако сейчас этот пункт имеет много противоречий. Например, отсрочку не дадут военнообязанному, если лицо с инвалидностью имеет других близких родственников, которые могут потенциально за ним ухаживать. Также, уже под вопросом студенты старше 30 лет. В настоящее время рассматривается возможность лишить таких лиц отсрочки. Одновременно с этим одна категория мужчин, наоборот, может получить освобождение.

Речь об адвокатах

В Верховную Раду представили законопроект №9631-1, в котором высказывается предложение освободить от мобилизации адвокатов. Мол, во время военного положения каждый украинец имеет право на защиту. Однако одного только диплома о получении данной специальности будет недостаточно. Адвокаты должны находиться в Едином реестре адвокатов Украины, куда были внесены до начала полномасштабного вторжения. Также во время войны и сейчас они не прекращали профессиональную деятельность.

Если эти пункты соблюдены, адвокат может претендовать на отсрочку от мобилизации до конца военного положения. Конечно, если этот закон поддержат и примут.

Отсрочка не запрещает служить в ВСУ

Также украинцам напоминают, что наличие отсрочки не запрещает служить в ВСУ. Украинцы могут мобилизовываться по собственному желанию. Речь о мужчинах в возрасте от 18 до 27 лет, которые проходили службу и находятся в резерве, или не проходили службу и готовы подписать контракт с ВСУ.

Также в эту категорию входят женщины, кроме тех, у кого есть медицинское образование. С 1 октября последние должны обязательно явиться в ТЦК. Представительницы других профессий на данный момент самостоятельно решают становиться им на учет или нет. Также служить в ВСУ могут и все мужчины, у которых есть отсрочка. Они имеют значительное преимущество, а именно могут выбирать, где проходить службу, в тылу или на передовой.