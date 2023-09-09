Від мобілізації буде звільнену одну категорію чоловіків: офіційно рішення ще не прийнято

В Україні триває загальна мобілізація, яку в серпні Президент продовжив ще на три місяці. Як і раніше під мобілізацію потрапляють всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які не мають відстрочки. Звільнення від мобілізації можуть отримати багатодітні батьки, особи з рядом захворювань та інвалідністю. Раніше в цей перелік входили також особи, які опікуються людьми з інвалідністю, однак зараз цей пункт має багато протиріччь. Наприклад, відстрочку не дадуть військовозобов’язаному, якщо особа з інвалідністю має інших близьких родичів, що можуть потенційно за нею доглядати. Також, вже під питанням студенти, яким понад 30 років. Наразі розглядається можливість позбавити таких осіб відстрочки. Водночас одна категорія чоловіків, навпаки, можу отримати звільнення.

Мова про адвокатів

До Верховної Ради подано законопроєкт №9631-1, в котрому висловлюється пропозиція звільнити від мобілізації адвокатів. Мовляв, під час воєнного стану кожен українець має право на захист. Однак одного лише диплому про отримання даної спеціальності буде не достатньо. Адвокати повинні перебувати у Єдиному реєстрі адвокатів України куди були внесені до початку повномасштабного вторгнення. Також, під час війни й зараз вони не припиняли професійну діяльність.

Якщо всі ці пункти дотримані, адвокат може претендувати на відстрочку від мобілізації до кінця воєнного стану. Звісно, якщо даний закон підтримають і приймуть.

Відстрочка не забороняє служити в ЗСУ

Також, українцям нагадують, що наявність відстрочки не забороняє служити в ЗСУ. Українці можуть мобілізовуватись за власним бажанням. Мова про чоловіків у віці від 18 до 27 років, які проходили службу та перебувають у резерві, або ж не проходили службу і готові підписати контракт із ЗСУ. Також в цю категорію входять жінки, окрім тих в кого є медична освіта. З 1 жовтня останні повинні обов’язково з’явитися в ТЦК. Представниці інших професій на даний момент самостійно вирішують ставати їм на облік чи ні. Також служити в ЗСУ можуть й всі чоловіки у яких є відстрочка. Вони мають значну перевагу, а саме можуть вибирати де проходити службу, в тилу чи на передовій.