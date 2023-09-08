Эксперты рассказали, как АТБ и “Сильпо” зарабатывают на клиентах, участвующих в бесплатных дегустациях

Как часто заходя в большой супермаркет, вы видите какую-то дегустацию? Например, сыра, печенья или колбасных изделий либо чая. Обычно супермаркеты позиционируют такую дегустацию как акцию от определенного производителя. Мол, он выпустил новый продукт, и хочет познакомить с ним покупателей. Конечно все бесплатно, однако, как говорят эксперты, не все так просто. Подобные дегустации – это тоже отличный маркетинговый ход. Ими супермаркеты неплохо зарабатывают на клиентах, даже ничего не подозревающих.

Как происходит заработок?

Эксперты заявляют, что в данном случае магазины играют на совести покупателей. Промоутер, стоящий за стойкой приглашает клиентов, предлагает им попробовать все виды имеющейся продукции. И потом людям невольно становится неудобно, что они столько отведали, но ничего не купили.

«Трюк с чувством долга может хорошо работать и во время любых дегустаций. К примеру, человек перепробовал 5 видов сыра и купит хотя бы что-то, даже если оказался не сильно впечатлен. Ну, не удобно, столько съел и ничего не купил… Магазины на таких добросовестных и зарабатывают», — утверждает бывший работник супермаркета Семен Тихонько.

Конечно, таким образом не удастся заработать абсолютно на всех дегустаторах, но и немалый процент все же попадается на подобный крюк.

Какие маркетинговые ходы используют супермаркеты?

Естественно, это скидки и акционные предложения. Правда, здесь иногда действительно скидки бывают честными, вопрос лишь в том, почему распродают тот или иной товар. Внимательные потребители могут заметить, что обычно акционный товар немного не такой по вкусу, как обычно. Все потому, что часто под распродажу попадают неудачные партии продукции. К примеру, шоколад в котором чувствуются крупинки сахара.

Также, на распродажах частенько товары в которых уже истекает срок годности, поэтому здесь следует быть очень внимательными.