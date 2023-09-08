Експерти розповіли, як АТБ та “Сільпо” заробляють на клієнтах, що беруть участь у безкоштовних дегустаціях

Як часто заходячи у великий супермаркет ви бачите якусь дегустацію? Наприклад, сиру, чи печива або ковбасних виробів, чи чаю. Зазвичай супермаркети позиціюють таку дегустацію, як акцію від певного виробника. Мовляв, він випустив новий продукт, і хоче познайомити з ним покупців. Звісно все безкоштовно, однак як кажуть експерти не все так просто. Подібні дегустації — це теж чудовий маркетинговий хід. Ними супермаркети непогано заробляють на клієнтах, які навіть нічого не підозрюють.

Як саме відбувається заробіток?

Експерти заявляють, що в даному випадку магазини грають на совісті покупців. Промоутер, який стоїть за стійкою запрошує клієнтів, пропонує їм скуштувати всі види наявної продукції. І потім, людям мимоволі стає незручно, що вони стільки скуштували, але нічого не купили.

«Трюк із почуттям обов’язку може добре працювати й під час будь-яких дегустацій. Наприклад, людина перепробувала 5 видів сиру і купить хоча б щось, навіть якщо виявилося не сильно враженим. Ну, не зручно, стільки з’їв і нічого не купив… Магазини на таких сумлінних і заробляють», — стверджує колишній працівник супермаркету Семен Тихонько.

Звісно, таким чином не вдасться заробити абсолютно на всіх дегустаторах, але певний їх відсоток все ж попадається на подібний крюк.

Які ще маркетингові ходи використовують супермаркети?

Звісно, це знижки та акційні пропозиції. Щоправда, тут інколи дійсно знижки бувають чесними, питання лише в тому, чому розпродують той чи інший товар. Уважні споживачі можуть помітити, що зазвичай акційний товар трішки не такий на смак, як зазвичай. Все тому, що дуже часто під розпродаж попадають невдалі партії продукції. Наприклад, шоколад у якому відчуваються крупинки цукру.

Також, на розпродажах частенько товари у яких вже збігає термін придатності, тому тут слід бути дуже уважними.