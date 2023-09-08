Украинцев массово штрафуют за неуплату налога: проверьте, нет ли у вас долга

До 1 сентября украинцы должны были заплатить налог за квартиры и дома, площадь которых превышает установленные нормы. Те, кто уже получить квитанции, но не оплатил налог, должны будут уплатить штраф.

Согласно разъяснению от Государственной налоговой службы, сумма штрафа будет зависеть от того, насколько просрочен платеж. Таким образом:

штраф составит до 5% от суммы начисленного налога при задержке на срок до 30 дней;

10% от суммы налога при задержке на срок свыше 30 календарных дней.

Самостоятельное начисление и уплата штрафа за задержку уплаты налога не предусмотрено налоговым кодексом Украины. Если вы должны уплатить штраф, но вам не пришла квитанция, вы можете не платить. Но налог могут начислить в период до 1095 дней. То есть там придется заплатить больше в следующем году.

Сколько нужно платить

Налог начисляют только на “лишнюю” площадь. Местные власти оставляют за собой право увеличить “норму”, но чаще всего этого не делает, ведь собранные средства поступают в местный бюджет.

Установленная законом “норма” составляет:

60 квадратных метров для квартиры, за каждый последующий квадратный метр нужно будет платить налог;

120 квадратов для дома – за каждый последующий квадратный метр придется платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира, за каждый последующий квадратный метр нужно платить.

Сумма налога составляет 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была на уровне 6 700 гривен (эта сумма не изменилась до сих пор). Таким образом максимальная сумма налога за каждый квадратный метр составит 100 гривен 50 копеек.

В то же время от освобождения налога освобождают лиц, чья недвижимость находится в оккупации или зоне ведения боевых действий. После получения уведомления, гражданин должен уплатить налог в течение двух месяцев