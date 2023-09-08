Українців масово штрафують за несплату податку: перевірте, чи немає у вас боргу

До 1 вересня українці повинні були заплатити податок за квартири та будинки, площа яких перевищує встановлені норми. Ті, хто вже отримати квитанції, але не оплатив податок, повинні будуть сплатити штраф.

Відповідно до роз’яснення від Державної податкової служби, сума штрафу буде залежати від того, наскільки протермінований платіж. Таким чином:

штраф складе до 5% від суми нарахованого податку при затримці на термін до 30 календарних днів;

10% від суми податку при затримці на термін понад 30 календарних днів.

Самостійне нарахування та сплата штрафу за затримку сплати податку не передбачене податковим кодексом України. Якщо ви повинні сплатити штраф, але вам не прийшла квитанція, ви можете не платити. Однак податок можуть нарахувати в період до 1095 днів Тобто там доведеться сплатити більше наступного року.

Скільки потрібно платити

Податок нараховують лише на “зайву” площу. Місцева влада залишає за собою право збільшити “норму”, але частіше всього цього не робить, адже зібрані кошти надходять до місцевого бюджету.

Встановлена законом “норма” складає:

60 квадратних метрів для квартири, за кожен наступний квадратний метр потрібно буде платити податок;

120 квадратних метрів для дому — за кожен наступний квадратний метр доведеться платити податок;

180 кв. м, якщо є дім та квартира, за кожен наступний квадратний метр потрібно платити.

Сума податку складає 1,5% мінімальної зарплати за минулий рік. Минулого року мінімалка була на рівні 6 700 гривень (ця сума не змінилася до сьогодні). Таким чином максимальна сума податку за кожен квадратний метр складе 100 гривень 50 копійок.

Водночас від звільнення податку звільняють осіб, чия нерухомість перебуває в окупації або зоні ведення бойових дій. Після отримання повідомлення, громадянин повинен сплатити податок протягом двох місяців, інакше доведеться сплатити штраф.