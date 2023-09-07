Студентам, которым за 30, отменят отсрочку от мобилизации, но будет одно исключение

В Раде уже зарегистрировали законопроект №9672, который должен лишить права на отсрочку студентов старше 30 лет. Среди этих лиц 90% поступивших на обучение в 2022-2023 годах. В Правительстве заявили, что они понимают, что это своеобразная схема для уклонения от мобилизации. Однако на законодательном уровне ничего поделать не могут. Правда, и существующий закон не до конца позволяет мобилизовывать студентов, разве что в редких случаях.

Что подразумевается?

В Правительстве хотят позволить мобилизовывать всех, кто поступает на более низкую специальность, чем уже имеющая, или же на совсем другую. Подразумевается, что мобилизовывать будут всех, кому исполнилось 30 и кто уже имеет диплом бакалавра и магистра и поступил на еще одну специальность (бакалавра). В то же время, не будут мобилизовывать тех, у кого нет диплома магистра и именно сейчас лицо его получает. Также не будут мобилизовать тех, кто учится на аспирантуре и докторантуре, при условии, что лица не имеют этих дипломов.

Пока этот законопроект еще в стадии доработки, возможно, в нем появятся еще какие-то изменения и нововведения. Пока же, кроме разработки проекта, ведется работа и по раскрытию коррупционных схем связанных с образовательными учреждениями.

Например, недавно в Черкасской области был задержан руководитель училища, который позволял мужчинам поступать повторно на обучение с целью получить студенческий билет и иметь отсрочку. Новоиспеченные студенты при этом даже не посещали занятия компенсируя это своими стипендиями. И таких ситуаций по стране множество.

С 1 октября будут и другие изменения

На этом изменения по мобилизации не завершаются. К примеру, уже известно, что с 1 октября на военный учет будут становиться женщины (медики и фармацевты). Также в СМИ распространяется информация, что после этого эти женщины будут иметь запрет на выезд из страны, пока не завершится военное положение.