Ціни на овочі стрімко зростають: з чим це пов’язано та чи буде дефіцит овочів цієї осені

Осінь лише розпочалася, а ціни на овочі вже б’ють всі рекорди. За перший тиждень осені вартість помідорів в Україні зросла на 37%. Також відмічається різке здорожчання огірків. Серед причин різкого здорожчання аналітики проєкту “АПК-Інформ: овочі та фрукти” називають зниження пропозиції вказаних товарів на ринку.

Наразі також зафіксовано зростання цін на моркву та білокачанну капусту, адже їх кількість на ринку також суттєво зменшилася. Більшість українських господарств вже зібрали врожай або завершують збір моркви середніх сортів та капусти. Водночас збір врожаю в компаній, які висаджували пізні сорти овочів лише розпочався.

Загалом в найближчі тижні, а то й дні варто чекати значного підвищення цін на кавуни. Це очікувано, адже сезон збору врожаю наближається до фінішу.

Водночас більшість овочів з борового набору в найближчі тижні дещо здешевшають. Це пов’язано з початком періоду активного збору врожаю пізніх сортів. Така ж ситуація може скластися і в сегменті тепличних овочів.

Раніше також повідомляли, що гуртова ціна на цибулю знизилася до 9 гривень за кілограм. Однак вже найближчим часом вартість популярного овочу може зрости.

Загалом така ситуація не є новою для українців. Зростання та здешевлення тих чи інших овочів та фруктів є сезонним явищем.

Водночас ціни на овочі та фрукти цьогоріч значно вищі. Головна причина — повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України. Річ у тім. що цибуля, томати та чимало інших овочів та фруктів вирощували на півдні України. Тепер же частина території окупована, на іншій — ведуться активні бойові дії. Тож ринок страждає від нестачі овочів та фруктів власного виробництва. Відповідно це суттєво впливає на ціну, адже частину популярних товарів доводить імпортувати.