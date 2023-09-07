Студентам, яким за 30, скасують відстрочку від мобілізації, але буде один виняток

В Раді вже зареєстрували законопроєкт №9672, що має позбавити права на відстрочку студентів, яким більше 30 років. Серед цих осіб 90% тих, які вступили на навчання у 2022-2023 роках. В Уряді заявили — вони розуміють, що це своєрідна схема для ухиляння від мобілізації. Однак на законодавчому рівні нічого зробити не можуть. Щоправда, й наявний закон не до кінця дозволяє мобілізовувати студентів, хіба що в окремих випадках.

Що мається на увазі?

В Уряді хочуть дозволити мобілізовувати всіх, хто вступає на нижчу спеціальність ніж ту, що вже має, або ж на зовсім іншу. Мається на увазі, що мобілізовувати будуть всіх, кому виповнилося 30 і хто вже має диплом бакалавра та магістра і поступив на ще одну спеціальність (бакалавра). Водночас не мобілізовуватимуть тих, в кого немає диплома магістра і саме зараз особа його здобуває. Також не мобілізовуватимуть тих, хто навчається на аспірантурі та докторантурі, за умови що особи не мають цих дипломів.

Поки що цей законопроєкт ще в стадії доопрацювання, тож можливо в ньому з’являться ще якісь зміни і нововведення. Наразі ж, окрім розробки проєкту ведеться робота й по розкриттю корупційних схем пов’язаних з освітніми закладами.

Для прикладу, нещодавно у Черкаській області затримали керівника училища, який дозволяв чоловікам вступати повторно на навчання з метою отримати студентський квиток та мати відстрочку. Новоспечені студенти при цьому навіть не навідувалися на заняття компенсуючи це своїми стипендіями. І таких ситуацій по країні безліч.

З 1 жовтня будуть й інші зміни

На цьому зміни щодо мобілізації не завершуються. Наприклад, вже відомо, що з 1 жовтня на військовий облік ставатимуть жінки (медики та фармацевти). Також в ЗМІ шириться інформація, що після цього ці жінки матимуть заборону на виїзд з країни допоки не завершиться воєнний стан.