Касается владельцев карт Привата и Ощада: учреждения готовились к этому все лето

Еще прошлой зимой, когда были массированы отключения электроэнергии, банки уже инвестировали миллионы гривен в генераторы и старлинки. Всё для того, чтобы в момент блэкаутов можно было продолжать обслуживать клиентов. Наступает новый отопительный сезон, и украинцев уже предупреждают — отключения будут. Причем их интенсивность пока не предусмотрена. Даже если массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре больше не будет, в некоторых регионах все равно может не быть по 6 часов света в сутки. Людей призывают готовиться, а коммерческие учреждения и в частности банки уже усиленно это делают.

Что известно о подготовке банков?

Согласно данным, предоставленным финансовыми учреждениями, менее трети из них не готовы к массовым отключениям света. Более 70% отделений подключились к общей системе НБУ Power Banking. Благодаря этому они смогут проработать без света даже две недели.

Система Power Banking означает, что отделение полностью оборудовано альтернативными источниками электроэнергии. Клиентам будет доступен практически полный перечень услуг. В частности, снятие наличных, обмен валюты, перевод средств, открытие карточных счетов и т.д. Также, в этот момент клиентам гарантируют полную безопасность данных и конфиденциальность.

Банки готовились целое лето, усовершенствовали банковские приложения, добавляли новые опции. А уже в сентябре пройдут первые тестирования системы. На качество обслуживания это никак не повлияет. Более того, некоторые услуги хотят упростить и сделать более доступными, чтобы не образовывать длинные очереди, и позаботиться о большем комфорте клиентов.

Как и раньше, в Украине будет действовать единая система по снятию наличных денег. То есть деньги можно будет снять в любом банкомате, а не только в принадлежащем банку клиента. Комиссия при этом будет не завышенной, а такой же как и в родном банке. Кроме этого, наличные можно и дальше “снимать” на кассах супермаркетов, в аптеках, на заправках и т.д.