Стосується власників карток Привату та Ощаду: установи готувались до цього все літо

Ще минулої зими коли були масовані відключення електроенергії банки вже інвестували мільйони гривень у генератори та старлінки. Все для того, щоб в момент блекаутів можна було продовжувати обслуговувати клієнтів. Наразі насувається новий опалювальний сезон, і українців вже попереджають — відключення будуть. Причому їх інтенсивність поки передбачити неможливо. Навіть якщо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі більше не буде, в деяких регіонах все одно може не бути по 6 годин світла на добу. Людей закликають готуватися, а комерційні установи, і зокрема банки вже посилено це роблять.

Що відомо про підготовку банків?

Згідно з даними, які надали фінансові установи, менше третини з них не готові до масових відключень світла. Понад 70% відділень під’єдналися до загальної системи НБУ Power Banking. Завдяки цьому вони зможуть пропрацювати без світла навіть два тижні.

Система Power Banking означає, що відділення повністю обладнано альтернативними джерелами електроенергії. Клієнтам буде доступно практично повний перелік послуг. Зокрема, зняття готівки, обмін валюти, переказ коштів, відкриття карткових рахунків тощо. Також, в цей момент клієнтам гарантують повну безпеку даних та конфіденційність.

Банки готувалися ціле літо, вдосконалювали банківські додатки, додавали нові опції. А вже у вересні відбудуться перші тестування системи. На якість обслуговування це ніяким чином не вплине. Більше того, деякі послуги хочуть спростити та зробити доступнішими, щоб не утворювати довгих черг, та подбати про більший комфорт клієнтів.

Як і раніше, в Україні діятиме єдина система щодо зняття готівки. Тобто гроші можна буде зняти у будь-якому банкоматі, а не лише в тому, який належить банку клієнта. Комісія при цьому буде не завищеною, а такою ж як і в “рідному” банку. Окрім цього, готівку можна й надалі “знімати” на касах супермаркетів, в аптеках, на заправках тощо.