Мало не здасться: ціна всіх версій iPhone 15 розкрита до презентації

До презентації нової лінійки iPhone 15 залишилося всього 2 тижні, і в мережу потрапляє все більше подробиць про майбутні смартфони. Сьогодні надбанням громадськості стали цінники всіх версій iPhone 15. Скажімо одразу, ціни кусаються.

Аналітики та інсайдери в один голос стверджують, що цього року Apple не змінюватиме цінники стандартних моделей. Вони залишаться на рівні торішнього iPhone 14, який на момент початку продажів у США коштував $799, а його Plus-версія $899.

Тоді вартість базових iPhone 15 була наступною:

iPhone 15 (128 ГБ) – $ 799;

iPhone 15 (256 ГБ) – $ 899;

iPhone 15 (512 ГБ) – $ 1099;

iPhone 15 Plus (128 ГБ) – $ 899;

iPhone 15 Plus (256 ГБ) – $999;

iPhone 15 Plus (512 ГБ) – $1199.

З сучасними версіями ситуація інша. iPhone 15 Pro і 15 Pro Max виявляться дорожчими за минулорічні моделі. Зазвичай Apple піднімає цінник відразу на $100, так буде цього разу. Крім того, має вийти конфігурація із сховищем на 2 ТБ, яка встановить новий ціновий рекорд.

За «прошки» Apple попросить:

iPhone 15 Pro (128 ГБ) – $ 1099;

iPhone 15 Pro (256 ГБ) – $ 1199;

iPhone 15 Pro (512 ГБ) – $ 1299;

iPhone 15 Pro (1 ТБ) – $1499;

iPhone 15 Pro (2 ТБ) – $1699;

iPhone 15 Pro Max (128 ГБ) – $ 1199;

iPhone 15 Pro Max (256 ГБ) – $ 1299;

iPhone 15 Pro Max (512 ГБ) – $ 1399;

iPhone 15 Pro Max (1 ТБ) – $ 1699;

iPhone 15 Pro Max (2 ТБ) – $1799.