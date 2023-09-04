НБУ кардинально изменил правила продажи валюты: что нового, и повлияет ли это на курс?

29 августа Национальный банк Украины объявил о новых правилах покупки и продажи иностранной валюты. Впервые с начала войны банкам разрешено продавать безналичный доллар, то есть пополнять валютные карты. Их можно пополнять прямо в мобильном банковском приложении с гривневой карточки. При этом конвертация происходит по актуальному на тот момент курсу, а он несколько привлекательнее чем в обменниках или на черном рынке. В НБУ заявили, что таким образом хотят снизить спрос на наличную валюту. Что касается девальвации, то эксперты говорят, что ее случиться не должно, ведь у НБУ есть для этого достаточные резервы. На сегодня это 41,5 миллиарда долларов.

Есть определенные ограничения

Большинство банков оперативно отреагировали на это нововведение и позволили украинцам пополнять валютные карты. Среди таких банков ПриватБанк, Монобанк, Сенс и некоторые другие. Остальные финучреждения заявили, что тоже в скором времени откроют такую возможность, и в этот момент как раз дорабатывают необходимый функционал.

Правда, есть ограничения. Купить безналично можно эквивалентную сумму 50 000 гривен (раз в месяц).

“Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Это, со своей стороны, позволит снизить разницу между наличным и официальным курсом”, – уверены в Нацбанке.

Также можно по-прежнему покупать наличные доллары, но с условием трехмесячного депозита. В этой ситуации тоже есть некоторые изменения. А именно увеличение лимита со 100 000 гривен в месяц до 200 000 гривен.

Повлияет ли все это на курс?

В НБУ заявляют, что подобные изменения не должны отразиться на курсе валют. Ведь спрос на безналичный доллар снизит спрос на наличный. Тем самым появляется определенный баланс на рынке. Эксперты говорят, что доллар, вероятно, будет держаться отметки 37-38 гривен, ведь как отмечалось выше НБУ имеет для этого все необходимые резервы.