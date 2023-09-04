Сьогодні крайній термін: Нафтогаз зробив важливу заяву для усіх клієнтів

Нафтогаз обслуговує понад 90% споживачів. Через те, що більшість з них раніше обслуговувалися у локальних постачальників, правила Нафтогазу здалися їм не звичними. Наприклад, було чимало скарг на те, що приходить відразу дві платіжки за газ та постачання, а не одна як раніше. Також, багатьох обурює той факт, що показники потрібно передавати своїм облгазам, а вони далі передають їх Нафтогазу. Люди скаржаться, що через це часто показники не збігаються, і завжди не на користь клієнтів. Тобто цифри в платіжках більші ніж потрібно і доводиться переплачувати. У Нафтогазі вже неодноразово заявляли, що цього можна уникнути. Просто потрібно подавати показники до 5 число кожного місяця.
Передати показники можна багатьма різними способами
Якби показники доводилося подавати виключно телефоном, а додзвонитися часто буває проблематично. Чи доводилось особисто приходити у якісь установи, тоді споживачам можливо прощалися б затримки. А так, на вибір клієнтам пропонується безліч різних варіантів подачі показників, які займають кілька хвилин часу.
Серед того, що актуально станом на сьогодні:
- На сайті my.gas.ua. Попередньо потрібно зареєструвати особистий кабінет.
- На цьому ж сайті, але за спрощеною процедурою. Наприклад, в головному меню потрібно натиснути кнопку “Передача показників”, далі ввести особистий номер рахунка і перші три літери прізвища особи, якій цей рахунок належить. Далі натискаєте кнопку “Відправити” і відкриваєте вікно “Форма передачі”. Туди потрібно ввести актуальні показники лічильника та власний номер мобільного телефону. Натискаєте “Відправити” і чекаєте поки з’явиться віконечно “Показники успішно прийняті”.
- Також відправити показники можна у смс повідомленні на номер 4647.
- Підходять чат-боти Нафтогазу у Viber, Telegram, NaftogazGasSupply і Facebook Messenger.
Також можна скористуватися старим способом, а саме передати показники по номеру телефону. Для цього телефонуйте за наступними номерами: +38 (066) 300-28-88, +38 (098) 300-28-88, +38 (093) 300-28-88.
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