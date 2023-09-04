Сегодня крайний срок: Нафтогаз сделал важное заявление для всех клиентов

Нефтегаз обслуживает более 90% потребителей. Поскольку большинство из них ранее обслуживались у локальных поставщиков, правила Нафтогаза показались им не привычными. Например, было немало жалоб на то, что приходят сразу две платежки за газ и поставки, а не одна как раньше. Также многих возмущает тот факт, что показатели нужно передавать своим облгазам, а они дальше передают их Нафтогазу. Люди жалуются, что поэтому часто показатели не совпадают, и всегда не в пользу клиентов. То есть цифры в платежках больше, чем нужно, и приходится переплачивать. В Нафтогазе уже не раз заявляли, что этого можно избежать. Просто нужно подавать показатели до 5 числа каждого месяца.

Передать показатели можно многими разными способами

Если бы показатели приходилось подавать исключительно по телефону, а дозвониться часто бывает проблематично. Либо приходилось лично приходить в какие-то учреждения, тогда потребителям, возможно, прощались бы задержки. А так, на выбор клиентам предлагается множество различных вариантов подачи показателей, которые занимают несколько минут времени.

Среди того, что актуально по состоянию на сегодняшний день:

На сайте my.gas.ua. Предварительно нужно зарегистрировать личный кабинет. На этом же сайте, но по упрощенной процедуре. Например, в главном меню нужно нажать кнопку “Передача показателей”, далее ввести личный номер счета и первые три буквы фамилии лица, которому этот счет принадлежит. Далее нажимаете кнопку “Отправить” и открываете окно “Форма передачи”. Туда нужно ввести актуальные показатели счетчика и номер мобильного телефона. Нажимаете “Отправить” и ждете пока появится “Показатели успешно приняты”. Также отправить показатели можно в SMS на номер 4647. Подходят чат-боты Нефтегаза в Viber, Telegram, NaftogazGasSupply и Facebook Messenger.

Также можно воспользоваться старым способом, а именно, передать показатели по номеру телефона. Для этого звоните по следующим номерам: +38 (066) 300-28-88, +38 (098) 300-28-88, +38 (093) 300-28-88.