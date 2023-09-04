Кабмін виділив професії, які у найближчому майбутньому будуть дуже затребуваними і високооплачуваними

Війна вносить корективи у всі сфери життя. Ринок праці теж суттєво трансформується і продовжуватиме це робити. Для прикладу, у 2022 році спостерігався величезний брак вакансій, а у 2023 спостерігається дефіцит кадрів. Невдовзі знову будуть нові зміни. Зокрема, вже відомо, що Уряд збільшив спецзамовлення на підготовку деяких спеціалістів. В навчальних закладах було додано приблизно 3500 додаткових місць для навчання майбутніх соціальних працівників та фахівців робітничих спеціальностей.

Вже спостерігається великий дефіцит й інших спеціалістів

Наразі також посилено готуватимуть медиків, а саме реабілітологів та психологів. В Уряді заявляють, що цих спеціалістів вже бракує і з часом ця ситуація лише ускладнюватиметься.

“Держзамовленням на підготовку фахівців ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни – ми враховуємо і наші потреби на майбутнє: масштабне відновлення та модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робочих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-фахівців”, – зазначають урядовці.

Також серед пріоритетних напрямків фігурує педагогіка, та інженерія.

Кого найбільше потребують вже сьогодні?

Окрім вищезазначених професій на ринку також спостерігається сильний дефіцит водіїв. Причому мова як про внутрішні перевезення, так і міжнародні. Сильно бракує навіть водіїв таксі. Окрім цього є брак серед робітничих спеціальностей, адже сюди переважно працевлаштовують чоловіків, які є військовозобов’язаними та масово мобілізовуються. Охоче приймуть на роботу слюсарів, електромеханіків, токарів. Зарплати до речі теж зросли. Наприклад, той же водій може заробляти в середньому 30 000 гривень у місяць.

До слова, у 2024 році повинна зрости мінімальна зарплата. Очікується, що вона становитиме 8000 гривень, а ще через рік 9000 гривень. Експерти кажуть, що це ніщо порівняно з тим рівнем інфляції,я кий зараз спостерігається.