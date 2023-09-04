НБУ кардинально змінив правила продажу валюти: що нового, та чи вплине це на курс?

29 серпня Національний банк України оголосив про нові правила купівлі та продажу іноземної валюти. Вперше від початку війни банкам дозволено продавати безготівковий долар, тобто поповнювати валютні картки. Їх можна поповнювати прямо у мобільному банківському додатку з гривневої картки. При цьому конвертація відбувається за актуальним на той момент курсом, а він дещо привабливіший ніж у обмінниках чи на “чорному ринку”. В НБУ заявили, таким чином хочуть знизити попит на готівкову валюту. Стосовно девальвації, то експерти кажуть, що її трапитись не повинно, адже в НБУ є для цього достатні резерви. Станом на зараз це 41,5 мільярда доларів.

Є певні обмеження

Більшість банків оперативно відреагували на це нововведення та дозволили українцям поповнювати валютні картки. Серед таких банків ПриватБанк, Монобанк, Сенс, та деякі інші. Решту фінустанов заявили, що теж незабаром відкриють таку можливість, і в цей момент якраз доопрацьовують необхідний функціонал.

Щоправда, є обмеження. Купити безготівково можна суму еквівалентну 50 000 гривень (раз у місяць).

“Такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є більш зручними та безпечними. Це, зі свого боку, дозволить зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом“, – упевнені у Нацбанку.

Також можна як і раніше купувати готівкові долари, але з умовою тримісячного депозиту. В цій ситуації теж є деякі зміни. А саме збільшення ліміту зі 100 000 гривень у місяць до 200 000 гривень.

Чи вплине все це на курс?

У НБУ заявляють, що подібні зміни не повинні вплинути на курс валют. Адже попит на безготівковий долар знизить попит на готівковий. Тим самим утвориться певний баланс на ринку. Експерти кажуть, що долар ймовірно триматиметься позначки 37-38 гривень, адже як зазначалося вище НБУ має для цього всі необхідні резерви.