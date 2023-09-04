ПФУ опублікував важливу інформацію: вперше з початку війни

Вперше з початку широкомасштабного конфлікту в Україні спостерігається зростання заробітної плати, йдеться у звіті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За останні 18 місяців в Україні не було зафіксовано зростання реальної заробітної плати, а доходи громадян постійно знижувалися з березня 2022 року. У серпні 2023 року ця тенденція змінилася на протилежну: реальні доходи зросли на 2%.

Прес-служба ПФУ повідомила, що реальні доходи українців зросли майже на 2% вперше з лютого минулого року. Крім того, середня заробітна плата зросла на 14,7%, тоді як річна інфляція склала 12,8%. Середньомісячна заробітна плата в червні 2023 року становила 16 012 грн порівняно з 13 957 грн за аналогічний період 2022 року.

Розподіл середньої заробітної плати за іншими місяцями 2023 року виглядає наступним чином:

Січень: 12 644 ГРН

лютий: 12 794 ГРН

березень: 13 432 ГРН

Квітень: 13 626 ГРН

Травень: 14 109 ГРН

Пенсії в Україні також зросли. Середня пенсія зросла на 874 грн, або на 20%, порівняно з минулим роком. У липні 2023 року середня пенсія становила 5 311 гривень.