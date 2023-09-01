Правительство решило повысить минимальную зарплату до 9000 гривен: названы сроки

В Украине минимальная зарплата составляет 6700 гривен. Это так же, как и в прошлом году. Из-за войны этот показатель заморозили, из-за больших пробелов в бюджете. Аналогичная ситуация и с пенсиями. Большинство надбавок просто отменены. Остается только ежегодная мартовская индексация. И вот, в сети появился предварительный отчет от Министерства финансов, а точнее проект бюджета на 2024 год. Согласно ему, минимальная пенсия должна вырасти до 8000 гривен. Приблизительно на 300-500 гривен вырастет и пенсия.

Минималка будет меняться в несколько этапов

Согласно обнародованным данным минимальная зарплата будет меняться следующим образом:

в январе 2024-го – 7,1 тыс. гривен;

в июле 2024-го – 8 тыс. гривен;

в январе 2025-го – 8,37 тыс. гривен;

в январе 2026-го – 8,95 тыс. гривен.

Что касается других цифр, то прожиточный минимум для украинцев в 2024 году составит 3028 гривен.

Что касается пенсионеров, то наибольшую надбавку будут иметь те, кто выполнил все нормы по стажу. Таким лицам досчитают примерно по 550 гривен. Минимальная пенсия вырастет примерно на 220 гривен.

Эксперты говорят, что цифры довольно грустные

Эти данные, которые Министерство финансов разослало по разным ведомствам, должны еще утвердить в Правительстве. Однако эксперты уже говорят, что эти цифры скудны по сравнению с тем, какая инфляция уже наблюдается в Украине и насколько сильна она будет дальше. К примеру, в 2024 году цены на продукты вырастут примерно на 50% по сравнению с двумя предыдущими годами. То есть такое повышение, что пенсии, зарплаты абсолютно не покроет даже инфляцию. Об улучшении покупательной способности украинцев не может идти и речи.

Особо остро нужно реагировать на этот вопрос после войны. Зарплаты следует дотягивать до европейских, ведь цены уже таковы и есть. Если же минималка будет ниже 10 000 гривен, то большинство населения просто будут выезжать на заработки в другие страны.