Уряд вирішив підвищити мінімальну зарплату до 9000 гривень: названо терміни

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6700 гривень. Це так, як і минулого року. Через війну цей показник заморозили, через великі прогалини в бюджеті. Аналогічна ситуація й з пенсіями. Більшість надбавок просто скасовані. Залишається лише щорічна березнева індексація. Та ось, в мережі з’явився попередній звіт від Міністерства фінансів, а точніше проєкт бюджету на 2024- рік. Згідно з ним, мінімальна пенсія має вирости до 8000 гривень. Приблизно на 300-500 гривень зросте й пенсія.

Мінімалка змінюватиметься у кілька етапів

Згідно з оприлюдненими даними мінімальна зарплата буде змінюватися наступним чином:

у січні 2024-го – 7,1 тис. гривень;

у липні 2024-го – 8 тис. гривень;

у січні 2025-го – 8,37 тис. гривень;

у січні 2026-го – 8,95 тис. гривень.

Щодо інших цифр, то прожитковий мінімум для українців у 2024 році становитиме 3028 гривень.

Щодо пенсіонерів, то найбільшу надбавку матимуть ті, хто виконав всі норми щодо стажу. Таким особам дорахують приблизно по 550 гривень. Мінімальна пенсія зросте приблизно на 220 гривень.

Експерти кажуть, що цифри доволі сумні

Наразі ці дані, які Міністерство фінансів розіслало по різних відомствах, мають ще затвердити в Уряді. Однак експерти вже кажуть, що ці цифри мізерні порівняно з тим, яка інфляція вже спостерігається в Україні й наскільки сильною вона буде далі. Наприклад, у 2024 році ціни на продукти зростуть приблизно на 50% порівняно з двома попередніми роками. Тобто таке підвищення, що пенсії, що зарплати абсолютно не покриє навіть інфляцію. Про покращення купівельної спроможності українців не може йти й мови.

Особливо гостро потрібно реагувати на це питання після війни. Зарплати слід дотягувати до європейських, адже ціни вже такими і є. Якщо ж мінімалка буде нижчою ніж 10 000 гривень, то більшість населення просто будуть виїжджати на заробітки в інші країни.