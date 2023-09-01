Мобилизация усиливается: для многих планируют отменить отсрочку

Уже с первых дней осени в Украине массово заговорили о возможных изменениях в мобилизации. В информационном пространстве было немало намеков и разговоров, что людей на фронте не хватает. Военные месяцами не могут дождаться ротации, да и банально не хватает рук даже на самые простые задачи, например копание окопов. На днях на одной из конференций и Президент Украины заявил, что к нему поступают обращения от военных о возможности усиления мобилизации. Соответственно уже появилась информация, что отсрочку могут отменить для ряда лиц.

Под прицелом студенты и ограниченно пригодны к службе

Сейчас решается вопрос с отсрочкой для студентов, но не всех, а только получающих второе высшее образование. С начала войны таких лиц, особенно мужчин, значительно увеличилось. Причем возрастной диапазон самый разный. Все поступившие на учебу во время войны и при этом уже имеющие диплом о высшем образовании могут подлежать мобилизации.

Вторая категория лиц ограничено пригодные к службе. Что имеется под этим термином точно неизвестно. Сейчас есть информация, что в эту категорию будут входить люди, у которых есть проблемы со здоровьем. Их дополнительно будет обследовать медицинская комиссия и решать, какие задачи может выполнять данное лицо без ущерба для собственного здоровья. Возможно, это будет работа в тылу, ведь здесь тоже не хватает людей.

Также под вопросом те, кто оформлял уход за лицами с инвалидностью. Этот пункт и так уже был доработан. И теперь уход не может оформить военнообязанный, если в семье есть другие лица, которые могут осуществлять этот уход. Например, дети, сестры, родители, братья и т.д.

Кроме этого, глава фракции “Слуга народа” Давид Арархамия заявил, что могут экстрадировать украинцев, по мнению властей незаконно выехавших за границу. То есть все, кто воспользовался коррупционными схемами и оформил липовые документы для выезда, могут быть принудительно возвращены.