Мобілізація посилюється: для багатьох осіб планують скасувати відстрочку

Вже з перших днів осені в Україні масово заговорили про можливі зміни у проведенні мобілізації. В інформаційному просторі було чимало натяків та розмов, що людей на фронті категорично бракує. Військові місяцями не можуть дочекатися ротації, та й банально не вистачає рук навіть на найпростіші задачі, наприклад, копання окопів. Днями на одній з конференцій і Президент України заявив, що до нього поступають звернення від військових, про можливість посилення мобілізації. Відповідно, вже з’явилася інформація, що відстрочку можуть скасувати для ряду осіб.

Під прицілом студенти та обмежено придатні до служби

Наразі вирішується питання з відстрочкою для студентів, але не всіх, а лише тих хто отримує другу вищу освіту. Від початку війни таких осіб, особливо чоловіків, значно побільшало. Причому віковий діапазон найрізноманітніший. Всі хто вступив на навчання під час війни й при цьому вже має диплом про вищу освіту можуть підлягати мобілізації.

Друга категорія осіб — обмежено придатні до служби. Що мається під цим терміном достеменно невідомо. Наразі є інформація, що в цю категорію входитимуть люди у яких є проблеми зі здоров’ям. Їх додатково обстежуватиме медична комісія, та вирішуватиме, які задачі може виконувати дана особа без шкоди для власного здоров’я. Можливо це буде робота в тилу, адже тут теж бракує людей.

Також під питанням ті хто оформлював догляд за особами з інвалідністю. Цей пункт і так вже доопрацювали. І тепер догляд не може оформити військовозобов’язаний, якщо в родині є інші особи, які можуть здійснювати цей догляд. Наприклад, діти, сестри, батьки, брати тощо.

Окрім цього, голова фракції “Слуга народу” Давид Арархамія заявив, що можуть екстрадувати українців, які на думку влади незаконно виїхали закордон. Тобто всі, хто скористувався корупційними схемами та оформив липові документи для виїзду можуть бути примусово повернені.