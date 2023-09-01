В Украине уже появились графики отключений света: в некоторых регионах ситуация довольно сложная

Осень только началась, а энергетики уже призывают украинцев тщательно готовиться к новому отопительному сезону. Говорят, свет точно будут выключать, а чтобы ни у кого не возникало сомнений, уже опубликовали первые графики отключений. Конечно, потом они будут корректироваться и изменяться в соответствии с ситуацией. Те графики, которые опубликованы сейчас, могут применяться в ближайшее время. Согласно им, в некоторых регионах свет будут выключать по 2 часа в сутки, а в некоторых по 6 и даже больше.

Об отключении уже объявили разные облэнерго

О том, что отключения вот-вот начнутся уже объявило сразу несколько облэнерго. В частности, такое объявление сделала спикер Львовского облэнерго Галина Петрушка. Подобное объявил и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он заявил, что в области будет действовать шесть очередей отключений, и систему постараются максимально сбалансировать.

“Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломать нас!” – написал Лунин.

В настоящее время Украина из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры не может обойтись без отключений. Также в момент пиковых нагрузок придется закупать ток в соседних странах по более высокой стоимости. Отсюда собственно и повышение тарифов, случившееся в начале июня. Однако, как отмечают в Министерстве энергетики, до конца отопительного сезона 2023-2024 свет больше не будет дорожать.

Не будет дорожать и газ, ведь на него действует мораторий. Цены на отопление не могут изменяться, пока длится военное положение и еще 6 месяцев после его завершения. По этому поводу у Кабмина уже было немало споров. Некоторые нардепы заявляли, что это недопустимо, ведь рыночная цена газа уже стоит более 17 гривен за куб, в то время как население все еще платит 8 гривен. Однако эти дискуссии пока ни к чему не привели.