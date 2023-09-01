В Україні вже з’явилися графіки відключень світла: в деяких регіонах ситуація доволі скрутна

Осінь лише розпочалася, а енергетики вже закликають українців ретельно готуватися до нового опалювального сезону. Кажуть, світло точно виключатимуть, а щоб ні в кого не виникало сумнівів вже опублікували перші графіки відключень. Звісно потім вони будуть коригуватися, та змінюватися відповідно до ситуації. Ті графіки, які опубліковано зараз, можуть застосовуватися вже найближчим часом. Згідно з ними, в деяких регіонах світло виключатимуть по 2 години на добу, а в деяких по 6 і навіть більше.

Про відключення вже оголосили різні обленерго

Про те, що відключення ось-ось почнуться вже оголосило відразу кілька обленерго. Зокрема таке оголошення зробила спікер Львівського обленерго Галина Петрушка. Подібне оголосив й очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він заявив, що в області діятиме шість черг відключень, і систему намагатимуться максимально збалансувати.

“Розроблено графіки відключень електроенергії, розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів. До роботи готові 12 модульних котелень. Робота триває. Ворогу не вдасться зламати нас!” – написав Лунін.

Наразі Україна через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури не може обійтися без відключень. Також в момент пікових навантажень доведеться закуповувати струм у сусідніх країнах, за вищою вартістю. Звідси власне і підвищення тарифів, яке трапилося на початку червня. Однак, як зазначають у Міністерстві енергетики до кінця опалювального сезону 2023-2024 світло більше не дорожчатиме.

Не буде дорожчати й газ, адже на нього діє мораторій. Ціни на опалення не можуть змінюватися допоки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення. З даного приводу в Кабміні вже було чимало суперечок. Деякі нардепи заявляли, що це неприпустимо, адже ринкова ціна газу вже коштує понад 17 гривень за куб, тоді як населення все ще платить 8 гривень. Однак ці дискусії поки ні до чого не призвели.